Стала ниже и шире: Наташа Королева ошиблась с черным нарядом, в котором пришла на вечеринку Игоря Крутого

48-летняя звезда эстрады Наташа Королева как следует повеселилась на дне рождения композитора Игоря Крутого, который он отметил на берегу Эгейского моря в Турции. Исполнительница хитов «Дельфин и русалка» и «Желтые тюльпаны» для праздника облачилась в черный комплект, состоящий из блузы с рюшами и кружевами, и мини-шорт. Но не всем поклонникам наряд понравился.

«Наряд у Наташи неудачный, какая-то вся квадратная», «Ножки-коротконожки…Шортики просто украли ноги и без того еле входящие в пропорции. Грудь колесом. Фото очень неудачное», — написали фолловеры.

Мы попросили прокомментировать образ певицы стилиста Алсу Арна. Эксперт подтвердила замечания обывателей – Королева допустила грубую ошибку, выбрав черный цвет.

«Натуральные ткани – самое правильное решение для мероприятия на природе. Образ Наташи смотрится по-итальянски, и он в целом актуален. Шорты, как мы знаем, в тренде этим летом, плюс блуза с легким романтизмом – это воздушные рюши и кружево.

Только вот черный цвет в таком обилии скрадывает рост у Натальи. Хотелось бы более светлые оттенки видеть на ней. Плюс темный цвет, сконцентрированный в верхней части наряда, добавляет объема фигуре.

Красная помада – акцент в образе, и высокая прическа уместна для вечернего образа. Плоский ход обуви – правильный выбор для вечеринки на берегу моря», — оценила стилист.