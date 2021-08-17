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«Постоянно закрывает лицо»: Костенко пожаловалась, что не может разглядеть сына в животике

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко ждет третьего ребенка.

«Постоянно закрывает лицо»: Костенко пожаловалась, что не может разглядеть сына в животике
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

На днях в звездной семье Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой произошло пополнение – на свет родился долгожданный сын. Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко тоже ждут мальчика, но у них прибавление произойдет еще нескоро – девушка на шестом месяце беременности.

Костенко и Тарасов много рассказывают о будущем ребенке. Например, как назовут его по рождении, или уже пытаются угадать его характер по поведению в животике. Также будущая многодетная мама жалуется, что не может рассмотреть черты лица своего крохи на УЗИ – он просто не дает этого.

«Сынок не хочет показать свои черты лица. Постоянно закрывает лицо. Это не Милана с Евой», — констатировала модель.

Об этом Костенко сообщила сначала мужу. Тарасов удивился: «Он че, не блогер?». А потом она поделилась этими мыслями в микроблоге.

Костенко пожаловалась, что не может разглядеть сына
Костенко пожаловалась, что не может разглядеть сына. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Напомним, что у Тарасова и Костенко есть две дочери-погодки – Милане три годика, а Еве один. Футболист имеет еще 12-летнюю наследницу от первого брака Ангелину, которая часто гостит у отца и его новой семьи.

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