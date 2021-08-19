Яркие акценты: Самбурская надела на кинопремьеру мюли цвета лазерного лимона

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Универ» — Настасьи Самбурской — появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала свой вечерний образ для кинопремьеры.

Самбурская появилась на премьере триллера «Воспоминания» в ярко-синем платье. Насыщенный оттенок синего актриса сочетала с более приглушенным — мертвенным индиго. Такого цвета была сумочка-портфель Настасьи. Артистка похвасталась дорогим аксессуаром модного дома Versace. К слову, у ее подруги — актрисы Натальи Рудовой — в гардеробе имеется такая же сумочка, только она нежно-розового цвета.

Что касается Настасьи Самбурской, знаменитость выбрала яркую обувь к синим оттенкам платья и сумочки. Актриса надела мюли цвета лазерного лимона. Глянцевый блеск обуви Самбурской перекликался с блестящей тканью платья с запахом.

Также Настасья не забыла про акцентный макияж. Красная помада и темные очки вместо стрелок или ярких теней — вот модное решение Самбурской.

Напомним, на премьере фильма «Воспоминания» также появились Ирина Хакамада и Ирина Тонева. Знаменитости, в отличие от Настасьи, продемонстрировали любовь не к синему, а к черному.

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