«Не мог на табуретку встать?»: Михаил Галустян оказался Настасье Самбурской по плечо

Актриса Анастасия Самбурская разместила в своем аккаунте свежее фото в платье с глубоким декольте. Примечательно, что в таком образе знаменитость появилась на премии Муз-ТВ.

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Универ» выбрала черное бархатное платье с запахом. К роковому образу Настасья добавила алую помаду и сумочку на цепочке в тон наряду с дерзким вырезом. Волосы Самбурская уложила в прическу с мелкими кудрями.

Стоит отметить, что на церемонии артистка успела пообщаться со многими звездами российского шоу-бизнеса. А с некоторыми она даже сфотографировалась. Одним из таких эффектных фото знаменитость поделилась со своими фанатами.

«Мама и ее бородатый сынишка», «Не мог на табуретку встать?», «Какое чувство юмора», «Это Вы такая высокая или он такой низенький?», «Контраст: маленький леопард и такая высокая пантера», «Вау! Какая интересная пародия на Цикало и Лолиту», «Неужели он настолько мал?», — прокомментировали фото Самбурской ее поклонники.

Такой интерес у подписчиков Настасьи вызвал снимок актрисы с Михаилом Галустяном. Оказалось, артист намного ниже Самбурской.

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