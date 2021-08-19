«Он – мое все»: Галина Польских рассказала о «главном мужчине своей жизни»

Галина Польских была дважды замужем. Первый ее супруг Фаик Гасанов погиб после того, как попал под трамвай в Одессе. Ему отрезало ноги. А со вторым, режиссером Александром Суриным брак не просуществовал и года. Ранее Польских рассказывала, что это был курортный роман, который закончился свадьбой. Но у актрисы есть человек, которого она называет «главным мужчиной своей жизни». Единственный внук Филипп. До пяти лет она воспитывала его сама, а в 19 с ним случилась трагедия. Молодой человек попал в ДТП на мотоцикле.

«Филипп преодолел эту трагедию, хотя и остался без ног. Получил образование, выучил иностранные языки. Он — мое все», — цитирует Польских «Комсомольская правда».

Добавим, несмотря на почтенный возраст, а в этом году Галине Польских исполнится 81, она продолжает работать. На ее счету более 150 кинокартин.

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