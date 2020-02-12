«Свежа, как роза»: 80-летняя Галина Польских отметилась на фото с Сычевым

Месяц назад появилась новость, которая встревожила общественность. Сообщалось, что Галина Польских попала в больницу. Что именно произошло с артисткой не уточнялось, но при этом в прессе писали, что у актрисы был скачек давления. Правда позже сама Польских вышла на связь с журналистами и опровергла данные о госпитализации. Она заверила, что прекрасно себя чувствует.

Так как звезды фильма «Я шагаю по Москве» нет аккаунтов в соцсетях, поклонники не могут следить за ее жизнью. Однако накануне в Сети оказался свежий снимок Галины Александровны. По всей видимости, она задействована в съемках новой картины, где играет вместе с Владимиром Сычевым. Именно он и опубликовал фото артистки. В кадре сам актер играет на гитаре, а позади него сидит Польских с листами бумаги, похожими на сценарий.

Актриса заметно похорошела, по мнению поклонников. 80-летняя звезда кино предстала с кудрями, ярким макияжем. Она была облачена в клетчатые штаны и свитер пурпурного цвета. «А я все чаще замечаю, что меня как-будто кто-то подменил…» — подписал кадр Сычев.

Поклонники восхитились моложавым видом Галины Александровны. «Браво маэстро», «Ой, а я вас не узнала сразу!!!! Как усы старят…. А прекрасная Галина Польских свежа, как роза!», «Фотка заслуживает мирового внимания — актеры высшего уровня», «А за спиной очаровательная Галина Польских. Выглядит потрясающе!» — стали писать подписчики.