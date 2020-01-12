НОВОСТИ

«Я прекрасно себя чувствую»: Галина Польских опровергла слухи о своей госпитализации

По словам 80-летней актрисы, она находится в хорошей форме и сейчас дома.

«Я прекрасно себя чувствую»: Галина Польских опровергла слухи о своей госпитализации
Польских опровергла слухи о госпитализации/http://globallookpress.com/

Актриса Галина Польских заявила, что информация о ее госпитализации является неправдой. «Это ошибка. Я прекрасно себя чувствую. Нахожусь дома», — отметила актриса, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Галины Польских. Якобы у нее подскочило давление.

Кстати, несколько лет назад у звезды картины «Я шагаю по Москве» были определенные проблемы со здоровьем. Солидный возраст все-таки дал о себе знать. Актрисе пришлось обратиться в клинику из-за проблем с сердцем. Впрочем, врачам достаточно быстро удалось решить ее небольшие проблемы со здоровьем. После этого за помощью к медикам она уже не обращалась.

Галина Польских сыграла в огромном количестве известных картин. Среди них такие шедевры советского кинематографа как фильмы «Верность», «Дикая собака Динго», «Журналист». В последние годы звезда практически не появлялась на публике. Она предпочитает вести затворнический образ жизни.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Галина ПольскихНовости googleФильм "Я шагаю по Москве"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я прекрасно себя чувствую»: Галина Польских опровергла слухи о своей госпитализации
Интересно?
Поделись с друзьями: