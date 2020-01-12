«Я прекрасно себя чувствую»: Галина Польских опровергла слухи о своей госпитализации

По словам 80-летней актрисы, она находится в хорошей форме и сейчас дома.

Актриса Галина Польских заявила, что информация о ее госпитализации является неправдой. «Это ошибка. Я прекрасно себя чувствую. Нахожусь дома», — отметила актриса, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Галины Польских. Якобы у нее подскочило давление.

Кстати, несколько лет назад у звезды картины «Я шагаю по Москве» были определенные проблемы со здоровьем. Солидный возраст все-таки дал о себе знать. Актрисе пришлось обратиться в клинику из-за проблем с сердцем. Впрочем, врачам достаточно быстро удалось решить ее небольшие проблемы со здоровьем. После этого за помощью к медикам она уже не обращалась.

Галина Польских сыграла в огромном количестве известных картин. Среди них такие шедевры советского кинематографа как фильмы «Верность», «Дикая собака Динго», «Журналист». В последние годы звезда практически не появлялась на публике. Она предпочитает вести затворнический образ жизни.