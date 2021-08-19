«На лед пацан хочет»: Евгений Плющенко с 11-месячным сыном прокатился на мотоцикле по лужайке

Малыш Арсений едва начал ходить, но отец уже вывел его на арену.

Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению всего 10 месяцев, но кроха уже познакомился с папиной профессией. На днях олимпийский чемпион по фигурному катанию впервые вывел кроху на лед и показал ему свою стихию.

Теперь малыш Арсений помогает отцу тренировать юных фигуристов. Пока ребята занимаются, наследник в ползунках восседает у папы на ручках и наблюдает за происходящим. И в перерывах между тренировками развлекается вместе с родителем, катаясь на мотоцикле по лужайке. Плющенко-старший поделился забавным снимком в своем микроблоге.

«Тоже на лед пацан хочет», — подписал снимок отец.

Отметим, что Арсений стал вторым общим ребенком фигуриста и светской львицы. У них растет 8-летний сын Саша, который делает большие успехи в фигурном катании, и есть наследники от предыдущих браков.

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