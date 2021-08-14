«Начало положено»: Плющенко показал, как впервые вывел на лед 10-месячного сына

По всей видимости, родители уже определились, чем займется и кем станет Арсений Плющенко.

В сентябре младший сынок Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений отпразднует свой первый день рождения. Пока он только-только начинает делать первые шаги, познает мир и радует успехами маму с папой. А звездные родители, очевидно, уже предрешили судьбу малыша – чем он займется и кем станет. Потому что накануне Евгений Плющенко впервые вывел кроху на лед.

«Начало положено», — сообщил фигурист.

Плющенко показал, как это было. Сначала он прокатил кроху на руках, затем поставил ножками на лед, и Арсений заскользил ножками по поверхности. Учитывая, что мальчик остался совершенно с покойным и невозмутимым, ему понравилось первое знакомство с папиной стихией.

«Супер, пусть вырастет таким как вы», «Такой сладкий малыш», «Как мило», «Сын на вас очень похож», «Вы прекрасный отец, чемпион. Яна очень красивая женщина, детки сладкие, милые», «Арсюша — ну просто папина Копия!», «Ещё один талант растет», — поспешили заметить в комментариях.

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Отметим, что средний сын Евгения Плющенко, восьмилетний Саша, или Гном Гномыч, который с первых своих шагов стал заниматься фигурным катанием. Мальчик делает большие успехи и имеет амбиции побить отцовские достижения, среди которых, например, «золотой дубль» на Олимпийских играх, а также трехкратное чемпионство мира.

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