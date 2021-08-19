«Красивая женщина — и в памперсе на сцене»: Ани Лорак высмеяли за откровенный наряд в бельевом стиле

Украинская поп-дива Ани Лорак давно переехала в Москву, но по-прежнему регулярно навещает родину. И на этот раз красотка отправилась в концертный тур по городам Украины. Когда певица узнала, что в Одессе у нее аншлаг, она радостно сообщила об этом своим подписчикам:

«Вся Украина сегодня в Одессе! Как я счастлива провести этот вечер с вами», — написала звезда.

В тот вечер перед одесситами и гостями города красотка меняла концертные наряды несколько раз. И среди комплектов оказался новый образ, состоящий из белого кроп-топа и шорт на завышенной талии.

Судя по обратной связи, этот наряд фанатам не понравился. Его начали обсуждать, критикуя и высмеивая не только фасон, но и саму певицу в нем. И даже крупные стразы не спасли ситуацию.

«Не надевайте больше эти рейтузы», «Реально, на детский подгузник смахивает», «Не хочу видеть трусы, а они здесь, прямо перед носом», «Белый костюм не очень… Каролина неземной красоты женщина! Но белые трусы как памперс», «Белый костюм ужасен», «Неужели обязательно в трусах надо. Неужели одеть красивый костюм нельзя?», «Что-то Ани в трусах на сцене», «Блин, ну что за костюм? Красивая женщина и в памперсе на сцене…так и смотрится, извините уж», — пишут раздосадованные онлайн-поклонники в комментариях.

Между тем, наряд довольно высоко оценила стилист Анжелика Гарсан. Она назвала его оммажем 80-м годам и отметила, что Лорак он очень идет.

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