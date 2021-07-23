Акцент на щиколотки: Ани Лорак отметилась в брюках-бананах со змеиным принтом и ультрамодных мюлях

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она привыкла много работать. А после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица стала еще больше времени проводить с дочкой Софией. В этом году она устроила три праздника по случаю десятилетия девочки. Две вечеринки прошли в Москве и одна в Киеве. Теперь артистка старается сочетать работу и отдых.

Этим летом Лорак часто путешествует. Пока она не раскрывает место своего нахождения. Девушке нравится удивлять поклонников. Но 23 июля певица поделилась кадрами, на которых позировала в ресторане, расположенном под навесом. Она предстала в укороченной футболке и брюках-бананах на резинках со змеиным принтом. Образ дополни черные мюли Bottega Veneta, которые в моде второй сезон. Также же есть у Нюши и Ксении Бородиной.

«Лето — это маленькая жизнь. Расскажите, какие у вас планы на лето? Предпочитаете шумный отдых или время наедине с собой?» — спросила звезда.

Наряд подчеркнул не только талию артистки, но и ее тонкие щиколотки. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Красотка, прям огонь», «Каролиночка, как же вы радуете нас своими фото», «Шикарная девушка», «Какая фигурка», «Лорак нас сразила», «Какой у вас ультрамодный лучок», «Брюки роскошные», «Дива на стиле», — прокомментировали пост подписчики.

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