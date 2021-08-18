«Что она творит!»: Ани Лорак засветилась на публике в эротичном комплекте вроде трусиков с лифом

Хейтеры уже успели обсудить лук, но на его защиту встала профессиональный стилист Анжелика Гарсан.

Ани Лорак давно мечтала о гастролях в родной Украине, и вот задуманное осуществилось – певица выступила в Одессе при полном аншлаге, сменив на сцене несколько концертных нарядов.

И если ее золотистое платье с бахромой в духе Джей Ло показалось публике привычным и красивым, другой комплект с белым топом и необычными шортами вызвал бурю эмоций у пользователей Сети.

«Наряд как будто бельишко», «Белый костюм ужасен», «Что она творит!», «Панталоны 40-х», «Как подгузник», «Как памперс», «Можно ж просто в лифоне и трусах, чего заморачиваться, мельчают наряды с каждым годом», «Для бабушек», «Все хорошо, но правда совсем уж ни о чем, как то не в ее духе так наряжаться», «Скоро голыми будут выступать, лишь бы внимание привлечь», — написали пользователи в комментариях Instagram Лорак.

А вот профессиональный стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан оказалась иного мнения – она уверена, что костюм Ани Лорак совсем не похож на трусы с лифчиком, да и выглядит он сообразно обстановке и ситуации.

«Образ Ани Лорак не выглядит, как нижнее белье. Это комплект, состоящий из кроп-топа и шорт с завышенной талией в стиле 80-х годов. Нужно учитывать факт того, что это сценический образ. Он яркий, эффектный, интересный. Фигура Каролины позволяет ей носить такие откровенные наряды, которые, к слову, очень идут певице. У меня нет замечаний», — прокомментировала лук Ани Лорак фэшн-эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы— два года.

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