«Я ее выиграл в карты»: Игорь Филиппов вспомнил, как познакомился с женой на пляже

Актер Игорь Филиппов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил знакомство со своей женой Юлией. Вместе пара уже 30 лет.

«Я работал в пионерском лагере худруком. Работа у меня тогда, прямо скажем, была непыльная. Проводил закрытие и открытие смены, День Нептуна. И вот однажды я заметил фею на пляже. Я понял, что это любовь с первого взгляда. Но я тогда был очень робок. Она загорала с подружкой на пляже. Я выиграл ее в карты. Друг проиграл и по спору был вынужден идти с ними знакомиться. Так вот бывает». Игорь Филиппов

Как отметил Игорь Филиппов, его жена всю жизнь живет в Латвии, а он часто ездит туда, потому что и сам из этой страны. «Всякие бывали у нас времена. Порой Юля зарабатывала больше, чем я. Какое-то время она нас кормила. У меня было много постельных сцен в кино. Мы с Юлей говорили на эту тему. Находили взаимопонимание, хотя и конфликты у нас, конечно, порой до сих пор случаются», — заявил Игорь Филиппов.

Напомним, что Игорь Филиппов прославился по работе в сериале «На углу у Патриарших-3». Также он полюбился по роли Дениса Кравцова в мелодраме «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь».

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