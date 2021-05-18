«Судьба человека» и «Имя России»: Корчевников анонсировал выход вторых томов своих книг

В 2020 году у известного телеведущего Бориса Корчевникова вышла книга «Имя России. Духовная история страны». Интересно, что мужчина, который считает себя телевизионщиком, а не писателем, не собирался издавать этот материал как книгу. Изначально это был синопсис документального сериала про роль Бога и церкви в истории России, на который автор потратил несколько лет просто из интереса к данной теме. об этом Борис рассказал в новом интервью.

«Я придумал этот проект, занимался им во всех отпусках, выходных, в дороге и иногда по утрам перед съемками. Выйдет ли телевизионный сериал — не знаю, но собранных материалов и мыслей набралось на три тома книги «Имя России». Скоро выйдет второй», — цитирует Корчевникова «Теленеделя».

Известно, что у ведущего вышла еще одна книга — «Судьба человека», которая является собранием избранных судеб героев одноименной телепрограммы. Борис опубликовал их, чтобы читатели смогли задуматься о собственной судьбе, жизни и ошибках.

«Причем поразительно: когда я читаю сам эти исповеди на страницах книги — они действуют на меня с какой-то невероятной силой. Казалось бы, это прямая речь героев программ, которые я вел. То есть, я это уже слышал. Но вылитый на страницы книги, этот текст будто получает совсем новое качество, проникает в самое сердце и в какие-то глубины души. Для меня в этом особая ценность этой книги — что в ней с новой силой продолжается и развивается наш проект», — говорит 38-летний ведущий.

В том же интервью Корчевников отметил, что у «Судьбы человека» так же ожидается второй том. Мужчина ждет его выхода летом 2021 года.

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