Анна Старшенбаум назвала программу «Судьба человека» бесовщиной и потребовала ее закрытия

Актриса Анна Старшенбаум в Instagram раскритиковала программу «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия 1», и ее ведущего Бориса Корчевникова. По словам артистки, вся подводка к передаче про нее была придумана и просто пропитана ложью.

«Я просто в шоке. Мне удалось открыться зрителю. Однако, когда я начала смотреть программу, то в подводке нет ни слова правды про меня и мою семью. Подводка лживая от начала и до конца. И очень некрасиво Борис Корчевников говорит обо мне и моей семье». Анна Старшенбаум

Как отметила Анна Старшенбаум, руководители программы обещали ей обойтись без сюрпризов. Однако ее нагло обманули. Программу она назвала бесовщиной. «На всю страну Борис Корчевников говорит, что мы с мамой ненавидим друг друга. Что с этим делать? У меня был тяжелый период в жизни. У меня только все началось налаживаться, и тут такое выходит. Я закрыла свой аккаунт. Чтобы боты не оставляли комментарии. Я человек живой. Сейчас все поливается грязью. Посоветуйте, что делать? Я считаю, эту программу надо закрыть. Это бесовщина», — сказала звезда.

Напомним, что во время программы Анна Старшенбаум, в частности, рассказала о своем романе с актером Владимиром Яглычем, который параллельно жил с актрисой Светланой Ходченковой. Правда, его имя из ее уст ни разу не прозвучало. Также она откровенно заигрывала с Борисом Корчевниковым, который, надо признать, ей подыгрывал и отвечал взаимностью.