«Таня не может даже встать»: Прохор Шаляпин показал, как выглядит его тяжело больная возлюбленная-миллионерша

Музыкант и шоумен Прохор Шаляпин не так давно воссоединился со своей возлюбленной, канадской миллионершей русского происхождения Татьяной Клаудиа Девис. Пара жила в разлуке из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Но встречу влюбленных омрачила неприятность: Татьяна заразилась коронавирусом после посещения Цирка дю Солей и неважно себя чувствует.

К счастью, Прохор Шаляпин вовремя привился в Москве до отъезда за границу, и сейчас он здоров и полон сил и поддерживает свою любимую женщину.

«Мы сейчас в Лас-Вегасе, в пустыне. У нас сорвалась поездка в Мексику, у нее там дом, хотели посидеть у океана. Но, к сожалению, все отменилось, потому что Таня не может даже встать», — поделился Прохор Шаляпин с Teleprogramma.pro.

Ситуация осложняется тем, что возлюбленная Прохора Шаляпина — гражданка Канады и по какой-то причине не позаботилась о медицинской страховке США. Так что теперь Татьяне приходится полностью самой оплачивать лечение. А это очень дорого.

«Мы вчера вызывали доктора, и за один приезд — он сделал ей капельницу с витаминками — с нее взяли четыре тысячи двести долларов. А если вызывают скорую и тебя забирают в больницу, это пять тысяч долларов! Тут бешеные цены на все! Ну и в целом, счета за лечение коронавируса, если нет страховки, могут доходить от двадцати до семидесяти тысяч долларов», — добавил Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.

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