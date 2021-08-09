Бильярдный стол, шикарные кровати, ротонда: Шаляпин провел экскурсию по поместью миллионерши

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram поделился снимками, на которых можно увидеть шикарное поместье его возлюбленной Татьяны Клаудии Девис. Надо сказать, что канадская миллионерша обставила свои хоромы по последней моде. В особняке можно увидеть и бильярдный стол, и большие кровати, и даже ротонду, около которой 37-летний Прохор Шаляпин загорает на отдыхе.

«Небольшая экскурсия по нашему с Таней поместью в Лас-Вегасе. 7000 фитов». Прохор Шаляпин

«Все достойно и прекрасно. Хорошего вам отдыха, Прохор», «Хорошо пристроился, хлопец», «Прохор, у вас на этих кадрах такие стройные ножки. Прямо как у девушки-модели», — стали подшучивать над исполнителем пользователи.

Ранее Прохор Шаляпин сообщил, что его канадская возлюбленная, которой 42 года, подхватила коронавирус. Из-за этого им пришлось переверстать отпускные планы. К примеру, сорвалась поездка в Мексику. Впрочем, как можно заметить, музыканту не скучно и в поместье жены в Лас-Вегасе.

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