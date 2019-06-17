Здоровая жизнь

Шестилетний сын Феофилактовой начал борьбу с лишним весом

Многие считают, что Даниэль полноват, о чем то и дело говорят его маме.

Шестилетний сын Феофилактовой начал борьбу с лишним весом
Евгения Феофилактова с сыном. фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova/

Евгения Феофилактова прославилась благодаря проекту «Дом-2». Почти три года назад она развелась со своим супругом Антоном Гусевым, который вскоре после расставания с женой сделал предложение Виктории Романец. Как позже стало известно, он закрутил с ней роман, еще когда состоял в браке. По этой причине Евгения и ушла от возлюбленного. Сохранять семью даже ради общего сына Даниэля, она не стала.

Наследнику Феофилактовой и Гусева шесть лет. Несмотря на занятость, девушка все свободное время посвящает ребенку. Мальчик часто участвует в фотосессиях и даже не раз становился моделью на детских показах мод. Однако в последнее время пользователи соцсетей то и дело просят Евгению обратить внимание на вес сына. Они считают, что ребенок полноват.

А недавно сам Гусев публично назвал сына «жиробасом». Феофилактова считает, что ее бывший муж просто пошутил или высказался необдуманно. Она уверена, что если бы у ее наследника действительно был лишний вес, то его бы не звали участвовать в показах мод. Впрочем, теперь девушка часто берет с собой Даниэля в спортзал. На днях в аккаунте малыша в Instagram появилось фото, где он запечатлен на беговой дорожке.

Даниэль на беговой дорожке. Фото: instagram.com/daniel.feofilaktov/

«Хоть я и люблю покушать, но спорт люблю еще больше. А пока мои щечки-яблочки никому не дают покоя», — написала Евгения за сына в соцсети. Одни поддержали мальчика, а другие считают, что не стоит в столь юном возрасте подвергать себя большим физическим нагрузкам.

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Тэги:

Антон ГусевЕвгения Феофилактовазвездные детипроект Дом-2
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Шестилетний сын Феофилактовой начал борьбу с лишним весом
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