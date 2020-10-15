«Все решаемо»: Евгения Феофилактова пожаловалась на бывшего мужа

Экс-участница «Дома-2» призналась, что ее бывший супруг не желает проводить время с сыном.

Бывшая участница проекта «Дом-2» на ТНТ Евгения Феофилактова вот уже четыре года не живет со своим бывшим избранником Антоном Гусевым. Когда-то пара строила свою любовь в эфире реалити-шоу, а потом ребята поженились. Однако измена мужа с Викторией Романец не позволила Феофилактовой дальше воспитывать сына Даниэля с Гусевым.

Недавно девушка и вовсе призналась, что никогда не любила Антона. По словам Евгении, она жила с ним ради сына.

«Не страшно остаться одной с ребенком, тем более если отец был так себе. Разницы особо не чувствуется. Конечно, мальчику необходимы мужское влияние, советы, воспитание — в этом есть сложность. Все остальное решаемо», — рассказала 34-летняя бизнесвумен «СтарХиту».

Феофилактова упомянула, что бывший муж не часто проводит время с сыном , а также задерживает уплату алиментов. Евгения подчеркнула, что такой мужчина не заслуживает ее женского уважения.

Напомним, ранее стало известно о романе Феофилактовой с арабским предпринимателем Маджимом Гиагиа. Долгое время девушка не начинала новых любовных историй, но недавно намекнула на свадьбу с восточным бизнесменом.