Два джигита: Бурак Озчивит запечатлелся на редких кадрах с подросшим сыном в конюшне

Звезда сериала «Великолепный век» старается все свое свободное время проводить с семьей.

Турецкий актер Бурак Озчивит, ставший известным многим российским зрителям после выхода сериалов «Великолепный век» и «Королек – птичка певчая», очень востребован в своей стране и постоянно занят на съемках. Однако каждую свободную минуту артист старается провести со своей семьей – красавицей-женой Фахрийе Эвджен и сыном Караном.

Ранее мы писали, как Бурак Озчивит порадовал наследника огромной рыбой, которую он собственноручно поймал на рыбалке. Малыш хоть и немного испугался морского жителя, с любопытством потрогал его.

Теперь Бурак Озчивит решил познакомить сына с лошадками, сводив его в конюшню. Двухлетний ребенок вновь немного смутился, увидев крупных животных, но преодолел страх и принял участие в их кормлении. Турецкая звезда редко показывает наследника в Сети, поэтому с каждым кадром фолловеры замечают, как малыш окреп и вырос.

«Благослови, Аллах, Карана! Как вырос!», «Красивый парень вырос», «Каран очень похож на Бурака, вырастет таким же красавцем станет», — прокомментировали обнародованное в Интернете видео люди.

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