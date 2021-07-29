Рыба мечты и папина рыбонька: Бурак Озчивит показал реакцию сына на его морской улов

Звезда «Великолепного века» счастлив в браке с Фахрийе Эвджен, которая подарила ему наследника Карана.

Звезда турецко-немецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит обнародовал в личном блоге редкие кадры с сыном Караном, которому представляет итог своей рыбалки — огромную рыбу размером с самого малыша.

На эмоции мальчика в этот момент можно залюбоваться, там целый комплекс — от удивления и восхищения до испуга. Тем не менее видно, что Карану безумно интересен этот «зверь». Малыш в памперсе подошел к рыбе и осторожно, двумя пальчиками, потрогал ее.

Отметим, что для 36-летнего Бурака Озчивита и его 35-летней жены Фахрийе Эвджен 2-летний Каран — единственный наследник. Они стали встречаться в 2015 году, обручились в 2017 году в Германии и вскоре поженились в Стамбуле. Познакомилась пара во время совместной работы над сериалом «Королек — птичка певчая».

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