Домашние посиделки: Бурак Озчивит похвастался красавицей-женой в трендовой олимпийке и милым сынишкой в джоггерах

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит обнародовал в личном блоге редкие кадры с сыном Караном и женой Фахрийе Эвджен. Актер редко делится личными снимками и видео, поэтому данный поступок почитатели знаменитости восприняли с воодушевлением.

На фото актер поймал счастливый момент, где его жена в трендовой олимпийке с сынишкой в джоггерах с восторгом рассматривают красивый торт с зажженными свечами. Их всего 4 штуки, а значит в доме Озчивита нашелся маленький именинник. И, хотя многие фолловеры подумали, что чествуют Карана, это не так. Мальчику исполнилось два годика в апреле.

«Какие красивые!», «Сын и жена очаровательные. Пусть господь хранит их!», «Очень милые, радостно смотреть на них», «С праздником вас! Жена – красавица! Сын – ваша копия», — написали в личном блоге Бурака его поклонники.

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