Дизайнерский ремонт и необычная подсветка: Вера Брежнева показала интерьер своей квартиры в Киеве

Участница «золотого состава» группы «ВИАГра» Вера Брежнева и сейчас является востребованной певицей. Не так давно вокалистка представила новую песню «Розовый дым», которая сразу же полюбилась ее поклонникам.

Несколько недель Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе провела в Европе – пара наслаждалась отдыхом в любимой Италии, затем купалась в море в Греции.

После возвращения с каникул Вера Брежнева сразу же приступила к активной работе. А накануне она, наконец-то, приехала домой, в свою квартиру в Киеве.

Судя по всему, Вера Брежнева испытывает чувство истинное наслаждение, оказавшись в родных стенах. В сторис микроблога звезда показала очень уютное фото одной из комнат. Судя по всему, это столовая или же гостиная. В кадре большой стол, восемь стульев. Интерьер с дизайнерским ремонтом выдержан в спокойных, сдержанных тонах. Фишка комнаты – освещение. Необычная люстра закреплена прямо над столом.

«Пять дней, шесть перелетов, три концерта, две съемки… Заслуженный выходной», — подписала кадр Вера Брежнева.

Этот день, как и все другие, певица начала с занятий фитнесом. Она следит за фигурой и не пропускает тренировок.

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