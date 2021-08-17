«Добавляют объем»: Брежнева в ультрамодных джинсах трубах белого цвета пришла на фотосессию

Вера Брежнева уже давно выступает на сцене. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращено внимание публики. Певица одно время предпочитала не делится новостями из своей жизни. Однако в недавних пор ей снова захотелось рассказывать о своих путешествиях. Она также хвастается своими нарядами. По словам артистки, теперь она предпочитает носить комфортную одежду, которая идеально сидит на ее фигуре.

Этим летом Вера хвасталась как льняными костюмами, так и шелковыми платьями, а также платьями из трикотажа. На днях певица вернулась в Киев, где у нее есть свой дом. Она вернулась к привычному ритму жизни после отдыха в Греции. Жена Константина Меладзе отправилась на фотосессию. В студии она появилась в белых широких джинсах трубах. Пудровая майка и кеды дополняли ее образ.

Позже Брежнева надела футболку оверсайз, создав монохромный наряд. Она танцевала и веселилась, чтобы получились живые кадры. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в обычной жизни. А образ звезды для портала Teleprogramma.pro оценила стилист Элла Маковей.

«Белые джинсы прямого силуэта очень популярны уже несколько сезонов. Но если раньше, на волне популярности skinni, мы с опаской относились к широким моделям (добавляют объем в нижней части фигуры), то сегодня это уже мало кого волнует. Прямые и клешеные от бедра джинсы в сочетании с нейтральным светлым или контрастным верхом стали непременной составляющей в образах casual», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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