В одинаковой форме: Баюл показала уникальный кадр с Навкой, Плющенко и Слуцкой

Судя по всему, фотография была сделана после одного из ледовых шоу.

Олимпийская чемпионка норвежского Лиллехамера 1994 года по фигурному катанию в женском одиночном разряде украинка, которая уже много лет проживает в США, Оксана Баюл в Instagram поделилась уникальным кадром.

На снимке можно увидеть звезд российского фигурного катания: Евгения Плющенко, Татьяну Навку, и Ирину Слуцкую, а также их коллег из-за рубежа. Судя по всему, снимок был сделан после одного из ледовых шоу. У всех фигуристов одинаковые костюмы.

«Остались одни приятные воспоминания», «Вот это кадр!» «Это какой год и где сделан снимок?» — стали допытываться фанаты у Оксаны Баюл.

Напомним, что Оксана Баюл за последнее время позволила себе сразу несколько нелицеприятных высказываний в адрес звезд российского фигурного катания. В частности, она нещадно критиковала олимпийскую чемпионку корейского Пхенчхана Алину Загитову, а также ее тренера Этери Тутберидзе.

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