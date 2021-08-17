Пикантный ракурс: экс-звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева в бикини засветила тату на интимном месте

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» и «Остров героев» Нелли Ермолаева давно и активно ведет свой микроблог. В нем красотка демонстрирует самые разные стороны своей жизни, а также показывает, где находится и как отдыхает.

Сейчас яркая брюнетка отдыхает в Дубае вместе с маленьким сыном Мироном. Они много времени проводят на пляже, поэтому ее аккаунт уже пополнился снимками в бикини. На видеокадрах Нелли лежа на песке снимает себя с выгодных ракурсов, демонстрируя постройневшую фигурку в желтом купальнике.

Из трусиков девушки выглядывает татуировка – внизу справа под животом. Кошка в интимном месте у Нелли «поселилась» после операции на аппендиците, которую ей сделали еще в 18-летнем возрасте.

Напомним, Нелли Ермолаева после развода с мужем Никитой Кузнецовым, с которым она в 2011 году сыграла свадьбу прямо на телепроекте и который вернулся строить любовь после разрыва, посвятила себя собственному делу – бьюти-бизнесу и блогингу, вышла замуж второй раз, а в этом году издала книгу про свою жизнь.

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