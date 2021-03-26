«Он был самым популярным кудрявым мерзавцем на «Доме-2»: Нелли Ермолаева вспомнила о бывшем муже

Нелли Ермолаева – одна из тех редких девушек, которым удалось не только построить любовь на проекте «Дом-2», но и выйти замуж под камерами. Ее свадьба с Никитой Кузнецовым состоялась в Вероне 14 февраля 2011 года и транслировалась на всю страну.

Ровно через год последовал развод— слишком быстро — выяснилось, что у супругов разные цели в жизни.

Сейчас Нелли Ермолаева называет Никиту Кузнецова Дон Жуаном и дает понять, что взяла его хитростью, чтобы утереть нос другим девушкам из «Дома-2».

«Он знал себе цену и был реальным Дон Жуаном этого шоу. Помню как сейчас: он зашел в клетчатой рубашке с подтяжками и черной шляпе, из-под которой торчала копна кудрявых волос. Настолько хорош собой, что не хватало только аплодисментов каждый раз, когда он появлялся», — вспоминает Нелли Ермолаева.

Она быстро просчитала Никиту и продемонстрировала полное равнодушие к нему, чем и зацепила. Позже, правда, она уже отстаивала свою любовь кулаками: на проекте появилась разлучница, пытавшаяся увести Кузнецова у Нелли.

«Думаю, на тот момент она плохо понимала, к кому именно пришла, и уж точно не ожидала, что мои руки окажутся в ее белокурых глянцевых волосах», — поделилась Нелли Ермолаева.

Об этом и многом другом Нелли Ермолаева рассказала в своей книге «Любовь не по сценарию».

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