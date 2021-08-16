Показала изгибы: Нелли Ермолаева из «Дома-2» в черном бикини красиво возлежала на дубайском пляже

Экс-участница скандального телепроекта за последнее время сильно постройнела и теперь демонстрирует фигуру со всех сторон.

35-летняя брюнетка Нелли Ермолаева запомнилась фанатам реалити-шоу «Дом-2» как одна из ярких и дерзких участниц. Она увела под венец завидного жениха Никиту Кузнецова, причем их свадьба состоялась под прицелом камер в Италии, на родине Ромео и Джульетты, в День Святого Валентина 2011 года.

С того времени много воды утекло, да и брак оказался недолговечным. Сейчас Ермолаева в одиночку воспитывает сына Мирона от второго мужа Кирилла Андреева. И с наследником улетела отдыхать в Дубай, откуда не прекращает общаться с подписчиками – ее микроблог уже перевалил за два миллиона фолловеров, поэтому она постоянно на связи.

Ермолаевой удалось за последнее время серьезно похудеть. И девушка наслаждается своими новыми формами. Кроме того, она много фотографируется на пляже и хвастается своей фигурой в бикини. На серии снимков в черном купальнике красотка показала свои изящные изгибы со всех ракурсов.

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