«Мы возвращаемся в семью!»: Билан и Пелагея прокомментировали участие в «Голосе»

Уже длительный отрезок времени в эфир выходит шоу «Голос». Формат проекта стал очень разнообразным. Были и «Голос. Дети», «Голос. 60+». Тысячи талантливых участников выступили на знаменитой сцене, но наставники проекта поворачивались только к самым ярким, обладателям выдающегося вокала. Победителем девятого сезона шоу «Голос» была объявлена 17-летняя Яна Габбасова. Девушка выступала от команды Полины Гагариной.

И вот в преддверии нового телевизионного сезона были названы имена наставников юбилейного сезона. Как и просили многие телезрители, вновь в красное кресло сядут: Леонид Агутин, Пелагея, Александр Градский и Дима Билан. Это новостью поделилась Пелагея. Ранее она была наставницей в 1, 2, 3 и 5 сезонах телепроекта, а также участвовала в двух сезонах «Голос. 60+».

«Ну что, ловите новость! Информация из Первых рук Первого канала, кресла наставников в юбилейном 10 сезоне шоу «Голос» займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин — золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью», — написала звезда.

Обрадовался возвращению в шоу и Билан. Ему тоже не раз доводилось занимать заветное кресло.

«Мы возвращаемся в семью! Снова вместе!» — отметил певец.

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