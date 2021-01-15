Победительница шоу «Голос» Яна Габбасова: «После финала сделали с папой по Москве круг почета»

Сложно было представить себе более яркую и символичную новогоднюю победу. Если бы такое случилось в США, феминистки высыпали бы на улицы. Настоящая сказка — единственная девушка в финале, наставница которой — единственная девушка среди судей, победила троих мужчин: незрячего пианиста-виртуоза Олега Аккуратова, солдата срочной службы Василия Пасечника и рокера Дмитрия Венгерова.

И какая девушка! Вчерашняя школьница, 17-летняя ученица музыкального колледжа из Нефтекамска Яна Габбасова, которую забраковали в детском «Голосе» четыре года назад и к которой во время слепых прослушиваний на взрослом «Голосе» не повернулся никто, кроме Полины Гагариной. Первое после исторической победы интервью вокалистка дала нашему журналу.

«Помогли наглость и упертость»

— Яна, как давно вы начали заниматься вокалом?

— Еще в пять лет. Были танцы, плавание и настольный теннис, но они отошли на второй план. Родители отвели к первому в моей жизни педагогу по вокалу, потому что увидели страсть к музыке. И уже в 12 лет я твердо знала, что буду поступать в музыкальный колледж и двигаться в этом направлении дальше.

— Помните, как приходили в шоу «Голос.Дети»?

— Я пришла в проект в 13 лет (2016 год), довольно плохо спела на кастинге и понимала, что меня не возьмут. Но все равно дождалась списка — моего имени там не было. Наверное, это было к лучшему, потому что после этого начала усиленно готовиться к взрослому «Голосу».

— Полина Гагарина — единственная, кто повернулся к вам на слепых прослушиваниях…

— Я не расстроилась, потому что знала: в будущем покажу все, что умею. Многие заметили, что в слепых прослушиваниях я не раскрылась на 100%. Сама поняла, что надо идти напролом и работать. Полина сказала, что я боец, и это так. В жизни я всегда проявляла упертость и наглость в хорошем смысле слова. Это и помогло.

— Вы признались, что наставница сильно помогла вам по ходу проекта. В чем эта помощь заключалась?

— Мы очень долго и усердно репетировали. Она делилась опытом, мы разбирали каждую строчку исполняемой песни, отрабатывали каждое движение на сцене, каждый взгляд. Полина очень требовательный наставник, что и нужно было мне. Если бы она была мягче, ничего бы, возможно, не получилось.

— Как вы чувствовали себя в день финала? Было ощущение, что возникли проблемы со связками…

— Связки были полностью сорваны, я болела. И это продолжалось на протяжении всех прямых эфиров, не только в финале. Со мной работал фониатр (специалист по лечению связок. — Ред.), было дико сложно. Видимо, жизнь решила проверить меня на прочность, и я преодолела это. До сих пор лечусь и надеюсь, что вскоре восстановлю связки и продолжу петь.

— Вы были уверены в победе?

— Я даже не рассматривала варианта, что выиграю такой масштабный проект в 17 лет. При этом чувствовала огромную поддержку за спиной — Республики Башкортостан, моих поклонников в соцсетях.

«Горжусь успехом Гагариной»

— Некоторые зрители после финала начали писать, что ваша победа несправедлива. Мол, победить должен был Олег Аккуратов. И в итоге вы обошли его всего на два процента. Насколько для вас такой результат финала заслужен?

— Каждый, кто оказался в финале, был достоин победы. Кто бы ни победил, все равно останутся недовольные. Сколько людей, столько и мнений. Я считаю, что моя победа была заслуженной. Я выстояла весь путь и достойно представила команду Полины Гагариной. Она впервые стала победителем проекта среди наставников. Горжусь этим.

— В Инстаграме вы рассказали, что заблудились в Москве после победы…

— Когда мы сели в машину и собрались домой, папа на радостях набрал в навигаторе не тот адрес, и мы уехали в другой конец Москвы. Как шутит теперь папа, сделали круг почета. Потом ехали домой очень уставшие, но счастливые.

— Где вы сейчас учитесь?

— Мы с родителями полтора года назад переехали в столицу, где я учусь в Московском Губернском колледже искусств на музыкальном отделении.

— Как бы вы отреагировали, если бы Первый канал предложил вам представить Россию на «Евровидении»?

— Я была бы самым счастливым человеком. Это огромная честь и высокий уровень. Очень волнительно, с одной стороны. Но с другой — никогда бы не отказалась от такого предложения (подробнее о конкурсе «Евровидение» — на стр. 7)

Что выиграла Яна:

✔ 1 миллион рублей от спонсорского банка

✔ Путешествие по России от косметического бренда

✔ Домашнюю студию звукозаписи от музыкальной компании Universal Music

Смотрите также