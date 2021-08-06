Как выглядят участники нового сезона шоу «Голос. 60+»

В «Останкино» прошли кастинги самого жизнеутверждающего вокального проекта «Голос. 60+». «Телепрограмме» удалось узнать, кто совсем скоро может стать участником четвертого сезона шоу.

Александр Зорин (62 года)

Пенсионер из Подмосковья Александр Лаухин (творческий псевдоним — Зорин) любит военную песню и учит играть на гитаре всех желающих. Интеллигентный седовласый вокалист никаких регалий в мире музыки не имеет, поскольку всю жизнь проработал по технической специальности, зато теперь может позволить себе петь в удовольствие.

Буквально пару лет назад он начал прокачивать вокал и уже в прошлом году взял Гран-при вокального проекта «Дороги, которые мы выбираем». Может, и четвертый сезон самого взрослого «Голоса» Александру удастся взять с наскока? Новичкам ведь всегда везет.

Валерий Унукович (66 лет)

Кандидат филологических наук и завкафедрой иностранных языков Академии культуры и искусств из Луганска окончил музыкальную школу по классу баяна и собирался посвятить себя музыке. Но в итоге окончил факультет международных отношений Киевского национального университета.

Поет из любви к искусству уже больше 20 лет, частенько выступает на сводных концертах в родном городе и 10 лет назад даже участвовал в украинской версии шоу X Factor. Валерий Викторович пробовался во второй и третий сезоны шоу «Голос. 60+», но прошел кастинг только сейчас. Наверняка успех земляка, «донбасского Карузо» Леонида Сергиенко, выигравшего предыдущий сезон российского проекта, вдохновил и Унуковича — теперь он тоже нацелен на победу.

Татьяна Маренко (66 лет)

Вообще-то Татьяна Владимировна — реальная звезда (питерского музыкального театра как минимум). Больше 30 лет она на сцене, работала с самим Эдуардом Хилем: еще в ЛГИТМиКе на 4-м и 5-м курсах занималась эстрадным пением под руководством легенды. Пела в Ленинградском театре музыкальной комедии, а затем перешла в Ленконцерт (ныне «Петербург-концерт»), где до сих пор и солирует.

Маренко выигрывала международные вокальные конкурсы в Финляндии и Испании, является лауреатом Всероссийского конкурса вокала и дипломантом XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. А еще у вокалистки есть опыт съемок в кино — в мелодраме «Впервые замужем» (1980) играла вместе с Евгенией Глушенко и Валентиной Теличкиной, а в детективе «Пропавшие среди живых» (1981) — с самим Павлом Кадочниковым.

Маргарита Смирнова (62 года)

Напористая тетушка-народница из Москвы на самом деле учитель физкультуры. Однако музыке посвятила половину жизни. Выступала и сольно, и в составе ансамбля. Может петь фольклор, романсы, советскую эстраду. В 2019 году выиграла конкурс «Супербабушка Москвы» и теперь готова замахнуться на победу в «Голос. 60+».

Илья Любинский (68 лет)

Пожалуй, самый звездный участник этого сезона. В большой эстраде он с 70-х годов. Илья Борисович — трижды (!) лауреат «Песни года», известнейший композитор, аранжировщик и автор более чем 400 композиций, которые исполняли Лев Лещенко, София Ротару, Лариса Долина, Яак Йоала и другие.

«Дорога в детство», «Выходи меня встречать», «Лихом не поминай» — это все его произведения. Руководил музыкальными театрами Льва Лещенко и Владимира Винокура. С конца 90-х он живет и работает в Лос-Анджелесе и теперь вдруг решил поучаствовать в кастинге «Голоса».

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