С Колыванского камнерезного завода: на могиле Валерия Золотухина установили памятник

Восемь лет назад, 30 марта 2013 года, ушел из жизни народный артист России Валерий Золотухин. Он завещал похоронить себя на малой родине, в далеком, милом сердцу селе Быстрый Исток, расположенном в Алтайском крае. Последняя воля кумира миллионов была исполнена, и на территории храма Покрова Богородицы в центре села появилась могила Валерия Сергеевича. Все восемь лет на ней стоял деревянный крест, а сам холмик был усыпан цветами.

больше по теме На территории церкви: как выглядит спустя 8 лет одинокая могила Валерия Золотухина Народный артист России похоронен в родном селе Быстрый Исток на Алтае.

В середине августа могила Золотухина сильно преобразилась. Теперь вместо деревянного креста и зеленого дерна на ней установлен каменный памятник, а вся площадь захоронения обнесена камнем. Как оказалось, родные, друзья и соратники установили новый памятник, который был изготовлен на легендарном Колыванском камнерезном заводе, где 170 лет назад была создана знаменитая Царица ваз.

Звезда театра и кино в последние годы своей жизни руководил театром на Таганке и растил сына Ивана от актрисы Ирины Линдт. И как гром среди ясного неба для него прозвучал страшный диагноз – глиобластома. Полгода он получал лечение, врачи ввели его в искусственную кому весной 2013 года, но в результате болезнь победила.

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