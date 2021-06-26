На территории церкви: как выглядит спустя 8 лет одинокая могила Валерия Золотухина

В июне народному артисту России Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет. Но 8 лет назад жизнь звезды театра и кино оборвалась, всему виной оказался страшный диагноз «глиобластома». И похоронили Золотухина на малой родине – в селе Быстрый Исток Алтайского края, исполнив последнюю волю артиста.

В день рождения Валерия Золотухина, 21 июня в алтайском селе стартовал Золотухинский фестиваль, который продолжился в течение нескольких дней в Быстром истоке и театре имени народного артиста, который он восстановил в Барнауле. Выступить перед земляками Валерия Сергеевича, а также посетить его могилу прибыло множество знаменитостей, родных и друзей.

Вениамин Смехов с дочкой Аликой тоже посетили Золотухинские чтения. Артистка сделала несколько памятных снимков с мероприятия, а также посетила могилу актера, которая расположена на территории Быстроистокской церкви и показала, как выглядит сейчас место захоронения.

«Он (Золотухин – прим.ред.) построил деревянный Храм Покрова Богородицы и с высочайшего благословения покоится здесь же», — отметила Смехова.

На снимках одинокая могила Золотухина выглядит ухоженно, на ней растут цветы, зеленеет немного травы. А вот вместо надгробного камня или памятника – деревянный крест, по всей видимости, еще тот, который был установлен при похоронах.

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