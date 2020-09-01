Анастасия Лисова из «Дома-2» во второй раз стала мамой

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Анастасия Лисова в Instagram сообщила радостную новость. Она снова стала мамой. На свет появилась ее вторая дочь.

«Кто куда, а мы в жизнь! Встречайте еще одну нашу малышку! Просто невероятно». Анастасия Лисова

«Поздравляем вас. Счастья и здоровья малышке и маме», «Наконец-то вы дождались эту маленькую радость. Счастья и здоровья побольше», «Пусть у малышки все сложится в этой жизни. Ну, а маме, конечно, здоровья и сил», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что первый ребенок в семье Анастасии Лисовой появился на свет в 2018 году. Ранее девушка рассказывала, что всегда мечтала именно о большой семье. Поэтому они с мужем и не стали затягивать со второй беременностью. Добавим, что пока Лисова не стала сообщать, как они с мужем назвали ребенка. Известно, что старшую девочку в семье зовут Мирой.

Ранее еще одна участница «Дома-2» Саша Черно стала мамой. Она подарила своему мужу Иосифу Оганесяну сына Стефана.