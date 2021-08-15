«Еще одним физкультурником стало больше»: Авербух в беседе с Ягудиным случайно проговорился, назвав пол ребенка

Многие поклонники тут же догадались, что 26-летняя Лиза Арзамасова подарила постановщику ледовых шоу сына.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями. При этом имя крохи пара от поклонников скрывает. Не говорили супруги и про пол ребенка. Ранее только ходили слухи, что актриса из ситкома «Папины дочки» ждет сына. И судя по всему, они были правдивыми.

«А & А!! Маршрут построен, далее вы прибыли в пункт назначения! Илья и Лиза, поздравляю от всего сердца поздравляю! Ура», — подписал свой шутливый ролик фигурист. «Спасибо Лешенька! Еще одним физкультурником стало больше!! Спасибо», — тут же отреагировал на шутку близкого друга Авербух.

При этом случайно проговорившись, постановщик ледовых шоу рассекретил пол новорожденного малыша. Судя по всему, Лиза Арзамасова подарила мужу малютку сынишку. Ранее, публикуя первое фото из родильного отделения, звезда «Папиных дочек» не назвала ни имя, ни пол малыша. В комментариях под видеороликом Алексея Ягудина некоторые намеки сделал новоиспеченный отец, дав понять, что у него теперь два сына.

«Нет, не физкультурником, а начальником», — тут же нашелся с ответом фигурист.

К слову, о том, что она стала мамой Лиза Арзамасова сообщила поклонникам в субботу, 14 августа. Она сразу же поделилась фото с новорожденным младенцем. Теперь у 17-летнего сына Ильи Авербуха — Мартина — от Ирины Лобачевой появился братик.

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