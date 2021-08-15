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«Папа Илья и мама Лиза!»: Стриженова отреагировала на первое фото Авербуха и Арзамасовой с малышом

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале одной из первых поздравила новоиспеченных родителей с прибавлением в семье.

«Папа Илья и мама Лиза!»: Стриженова отреагировала на первое фото Авербуха и Арзамасовой с малышом
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

53-летняя Екатерина Стриженова не оставила без внимания первое фото из родильной палаты в микроблоге звезды «Папиных дочек». Лиза Арзамасова, в субботу, 14 августа, поделилась с поклонниками радостным известием — они с Ильей Авербухом стали родителями. Для Елизаветы этот малыш первый, а у Ильи Изяславича есть взрослый 17-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.

На семейном фото Илья Авербух запечатлен с ребенком на руках. Новоиспеченный отец заботливо и нежно укачивает кроху в ползунках. При этом личико малышка супруги пока не показали, муж Лизы повернул ребенка спиной к камере, так что поклонники смогли рассмотреть лишь темный пушок на головке крохи. А у Лизы волосы все-таки светлее. Видимо, малютка больше похож на отца.

«Поздравляю!! Счастья вашей чудесной семье», — отметила Елизавета Боярская.

«Папа Илья и Мама Лиза, с новым счастьем», — вторит жене Максима Матвеева Екатерина Стриженова.

«Ура! Поздравляем!» — не осталась в стороне Евгения Медведева.

«Поздравляем! Крепко обнимаю, счастья и здоровья малышу», — добавила Регина Тодоренко.

«Ой свершилось чудо! Здоровья малышу!» — пожелала Ирина Пегова.

«Здорово! Счастья и здоровья малышу», — поздравила молодых родителей Анита Цой.

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