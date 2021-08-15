«Отхватил себе Жар-птицу»: Пугачева в мини-юбочке и капроновых колготках покрасовалась в ботильонах на шпильке

Шоумен Максим Галкин восхитился красотой Примадонны. А ведь ей уже исполнилось 72 года. Но отказываться от мини певица не собирается.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился уникальными кадрами с примадонной отечественного шоу-бизнеса. 72-летняя Алла Пугачева позировала у особняка в подмосковной деревне Грязь. Певица отдала предпочтение мини-юбочке и капроновым колготкам, открыв стройные ножки. При этом артистка примерила ботильоны на шпильке. Изюминкой образа стал алый бомбер. Алла Борисовна сделала себе укладку в стиле мокрых локонов, как будто она попала под дождь. Максим Галкин то и дело расхваливает красавицу-жену, одаривая ее комплиментами. На что сама певица шутит, заверяя, что возлюбленному очень повезло.

«Отхватил себе Жар-птицу», — отметила Алла.

Ранее мы уже писали о том, что в подмосковном особняке в деревне Грязь у именитой бабушки гостит девятилетняя Клава Земцова. Недавно к ним приехал и Дени Байсаров. На кухне с сестренкой и двойняшками Гарри и Лизой они устроили мини-фуршет, распевая веселые песенки.

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