«Деликатесы? Нет! Самая простая еда»: Лиза Галкина хрустела огурцом с грядки, болтая на кухне с Дени Байсаровым

Муж Примадонны устраивал мини-экскурсии по саду-огороду. Все овощи к столу Максим Галкин с двойняшками Гарри и Лизой выращивают сами.

На личной страничке в Instagram Максим Галкин поделился свежими кадрами, умилив поклонников. Навестить звездную бабушку в деревню Грязь приехал сын Кристины Орбакайте. Дени Байсаров — любимец семьи. Его просто обожают семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Юноша уделяет им много внимания и всегда привозит подарки. На кухне в особняке они устроили мини-фуршет. Дочка Примадонны хрустела огурцами с грядки, заедая картошку и котлету. Компанию старшему брату составила и Клава Земцова. Малыши порадовали музыкальной импровизацией, а Дени им подпевал.

«Деликатесы? Нет! Самая простая еда», «И самое главное, у всех уже чай налит в кружках!», «Ого! Какой мини-фуршет», «Вот это я понимаю — перекус», «Вкусненько! Свежие овощи прямо из теплицы», «Малыши классные, а Дени прямо-таки певец», «Веселая компашка», «Ну а что? Все как у всех, жареная картошечка, котлетка! Аппетитно и вкусно», «Аж кушать сразу захотелось», — шутят поклонники.

Пока девятилетняя Клава Земцова гостит у своей именитой бабушки в подмосковной деревне Грязь. А ее родители отдыхают в Греции.

«У детей радость! Дени приехал», — отметил Максим.

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