Мини-фуршет в деревне Грязь: Дени Байсаров с Клавой, двойняшками Гарри и Лизой устроил застолье на кухне

Дени Байсаров частый гость в доме Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале запечатлел, какой мини-фуршет сын певицы Кристины Орбакайте устроил на их кухне в подмосковном особняке в деревне Грязь. Пасынок бизнесмена Михаила Земцова вместе с сестренкой Клавой и семилетними двойняшками Гарри и Лизой напевал песенку. Дети были явно в восторге. Еще Никита Пресняков говорил о том, что его братишка часто приезжает к Примадонне. Гарри и Лиза успели к нему привыкнуть и привязаться — Дени они просто обожают. А вот Никиту знают не так хорошо и часто путают с белокурым младшим братом. Как признался Пресняков, он часто слышит, как двойняшки путаются, называя его Дени.

Клава пока тоже гостит в доме Пугачевой. А вот ее родители отдыхают в Греции.

«У детей радость! Дени приехал», — отметил Максим.

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