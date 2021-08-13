Какая верхняя одежда будет модной в сезоне осень-зима 2021/2022
Видео
Как выбрать идеальную сумку
Видео

Мини-фуршет в деревне Грязь: Дени Байсаров с Клавой, двойняшками Гарри и Лизой устроил застолье на кухне

Сын Кристины Орбакайте приехал навестить именитую бабушку.

Мини-фуршет в деревне Грязь: Дени Байсаров с Клавой, двойняшками Гарри и Лизой устроил застолье на кухне
Дети Аллы Пугачевой - двойняшки Гарри и Лиза с внучкой певицы Клавой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Дени Байсаров частый гость в доме Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале запечатлел, какой мини-фуршет сын певицы Кристины Орбакайте устроил на их кухне в подмосковном особняке в деревне Грязь. Пасынок бизнесмена Михаила Земцова вместе с сестренкой Клавой и семилетними двойняшками Гарри и Лизой напевал песенку. Дети были явно в восторге. Еще Никита Пресняков говорил о том, что его братишка часто приезжает к Примадонне. Гарри и Лиза успели к нему привыкнуть и привязаться — Дени они просто обожают. А вот Никиту знают не так хорошо и часто путают с белокурым младшим братом. Как признался Пресняков, он часто слышит, как двойняшки путаются, называя его Дени.

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров с сестренкой Клавой и двойняшками Гарри и Лизой
Дени Байсаров в гостях у бабушки Аллы Пугачевой устроил мини-фуршет прямо на кухне в особняке в деревне Грязь с сестренкой Клавой и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Клава пока тоже гостит в доме Пугачевой. А вот ее родители отдыхают в Греции.

«У детей радость! Дени приехал», — отметил Максим.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваДени БайсаровКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНовости google