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«Сидишь тут с утра до ночи»: Борис Корчевников впервые заговорил об уходе из «Судьбы человека»

Телеведущий поговорил на эту тему с гостем своей программы Владимиром Стекловым.

«Сидишь тут с утра до ночи»: Борис Корчевников впервые заговорил об уходе из «Судьбы человека»
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где его гостем стал актер Владимир Стеклов, впервые заговорил об уходе из передачи. С актером у него состоялся занимательный диалог.

Борис Корчевников и Владимир Стеклов
Борис Корчевников и Владимир Стеклов. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Ну, товарищ ведущий федерального канала, может, ответите мне на вопрос, простой вопрос. Кто вас надоумил уйти с федерального канала? С любимой и почитаемой зрителями всей России программы?» — задал вопрос Стеклов.

«Я просто забыл все, чему вы меня учили, Владимир Александрович. Да и надоело все это, знаете. Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи».

Борис Корчевников

«Надоело, значит. А вот то, что полный зрительный зал. Это только маленькая часть зрителей, которые прильнули, ожидая вас на экране. Ваших гостей, которые им не безразличны. Которые их любят. Вы их хотите сознательно взять и лишить этого удовольствия. Не выйдет! Что такое? Полный зал красивых женщин», — заметил Владимир Стеклов.

Напомним, что Борис Корчевников ведет программу «Судьба человека» с 2017 года. В 2019 году он был удостоен премии «Тэфи» за эту программу.

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