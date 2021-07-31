Борис Корчевников уверен, что ответственность за измену лежит на мужчине

В одной из своих передач «Судьба человека» актер Борис Корчевников заступился за звезду телесериала «Воронины», которую некоторые нарекли разлучницей.

Напомним, не так давно в гостях у Корчевникова оказалась актриса Юлия Куварзина. Исполнительница роли Насти Ворониной призналась, что по молодости увела из семьи одного из коллег. При этом Юлия уверяет, что мужчина находился на грани развода и уже не жил со своей законной женой.

К слову, Алексей Аптовцев потом стал мужем Юлии Куварзиной. Но клеймо разлучницы все же осталось на артистке.

«Некоторые мужчины очень на овцу похожи!» — заступился Корчевников за Куварзину в студии программы «Судьба человека».

По словам артиста, ответственность за предательство лежит на мужчине. Хотя Борис и считает, что в семейных разногласиях виноваты всегда оба.

«Они отличаются от овцы тем, что делают по-своему, во благо себе. Но Леша не такой. Он не перекладывал на меня ответственность за то, что ушел из семьи, а познакомил с мамой, женой Фаиной, с которой мы стали подругами», — заявила звезда «Ворониных».

Отметим, что Юлия около двух лет находится в разводе с Алексеем.

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