Интересные факты об Эдите Пьехе, которые вы могли не знать
Видео
Как правильно наносить хайлайтер
Видео

Борис Корчевников уверен, что ответственность за измену лежит на мужчине

Телеведущий резко высказался по поводу изменщиков.

Борис Корчевников уверен, что ответственность за измену лежит на мужчине
Борис Корчевников. Фото: Instagram.com/b.korchevnikov

В одной из своих передач «Судьба человека» актер Борис Корчевников заступился за звезду телесериала «Воронины», которую некоторые нарекли разлучницей.

Напомним, не так давно в гостях у Корчевникова оказалась актриса Юлия Куварзина. Исполнительница роли Насти Ворониной призналась, что по молодости увела из семьи одного из коллег. При этом Юлия уверяет, что мужчина находился на грани развода и уже не жил со своей законной женой.

К слову, Алексей Аптовцев потом стал мужем Юлии Куварзиной. Но клеймо разлучницы все же осталось на артистке.

 «Некоторые мужчины очень на овцу похожи!» — заступился Корчевников за Куварзину в студии программы «Судьба человека».

По словам артиста, ответственность за предательство лежит на мужчине. Хотя Борис и считает, что в семейных разногласиях виноваты всегда оба.

«Они отличаются от овцы тем, что делают по-своему, во благо себе. Но Леша не такой. Он не перекладывал на меня ответственность за то, что ушел из семьи, а познакомил с мамой, женой Фаиной, с которой мы стали подругами», — заявила звезда «Ворониных».

Отметим, что Юлия около двух лет находится в разводе с Алексеем.

Смотрите также:

Тэги

Алексей АптовцевБорис Корчевниковмужские изменыоткровение звездыЮлия Куварзина