Гламурная дива в коже и с плеткой: Клава Кока в мини-платье цвета карамели и ботфортах порезвилась на съемках

Стилист Алсу Арна оценила образ певицы и выразила надежду, что подобные аутфиты будут встречаться среди звезд чаще.

Певица Клава Кока все чаще примеряет на себя смелые и дерзкие образы. В новом клипе красотка сменила сразу несколько эффектных нарядов. Один из них был составлен из мини-платья цвета карамели из эко-кожи и высоких ботфорт.

За кулисами съемочного процесса Клава Кока порезвилась с плеткой и устроила настоящее дефиле в эффектном наряде. Видеокадрами она поделилась в своем микроблоге, а мы попросили стилиста Алсу Арна оценить аутфит модницы.

«Платье из эко-кожи в карамельном оттенке, бретели инкрустированы деталями, им в поддержку идут серьги и кольцо. Укладка и макияж, силуэт Клавы – все мною перечисленное относится к стилю гламур, по которому успели соскучиться многие модницы, с головой утонувшие на несколько сезонов в безразмерном оверсайзе. Более хрупким и женственным образ делают ботфорты в тон платью. Образ Клаве идет однозначно, радует глаз. Признаюсь, хотелось бы больше видеть такие грамотно составленные образы на наших знаменитостях, и на улице тоже», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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