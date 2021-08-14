«Лучшее время – это когда ты со своей семьей»: Тутберидзе с дочкой запечатлелась в Мичигане

Знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram разместила снимок со своей наследницей – дочкой Дианой Дэвис, которая уже много лет профессионально занимается фигурным катанием. Вместе они находятся в штате Мичиган в городе Нови. Именно там проживает наследница Тутберидзе, когда у нее нет соревнований.

«Лучшее время – это когда ты со своей семьей». Этери Тутберидзе

«Прелестная мама с доченькой. Удачи вам в новом сезоне, наши золотые. Будьте всегда только счастливы», «У Дианы мамины глаза», «Этери Георгиевна, самый крутой тренер во Вселенной. Новых побед вам в олимпийском сезоне. Очень любим вас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свою дочь в 2003 году Этери Тутберидзе родила от гражданина США, с которым в будущем рассталась. Диана Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Они уже занимали высокие места на различных мировых соревнованиях.

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