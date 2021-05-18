«Пусть здоровье будет крепким»: команда Тутберидзе стихами поздравила Загитову с 19-летием

Олимпийская чемпионка с декабря 2019 года не участвует в официальных соревнованиях, но карьеру пока не завершила.

Команда тренера Этери Тутберидзе в Instagram тепло поздравила с 19-летием олимпийскую чемпионку корейского Пхенчхана 2018 года Алину Загитову. Ей были посвящены красивые строчки стихотворения.

«С днем рождения, Алина! Замечательней спортсменки на планете не найти. Пусть здоровье будет крепким и удача ждет в пути!» Команда Этери Тутберидзе

«Самая невероятная фигуристка современности», «С днем рождения, Алина. Непревзойденная королева льда», «Алина, будь самой счастливой на свете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в декабре 2019 года в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале Алина Загитова объявила о приостановке своей карьеры. С тех пор на официальных стартах она не выступает. При этом олимпийская чемпионка Пхенчхана по каким-то причинам не завершает свою блистательную карьеру. Недавно стало известно, что она не вошла в состав сборной России. Ее имени не оказалось в числе спортсменок, которые поведут борьбу за путевки на игры в Китае в 2022 году.

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