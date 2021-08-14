«Какая шикарная!»: загорелая Лорак в тесном декольте комбинезона показала внушительный бюст

Певица Ани Лорак вернулась из отдыха в турецком Бодруме, где много времени проводила на солнце.

Певица Ани Лорак, урожденная Каролина Куек, давно стала иконой стиля для своих поклонниц. Яркая, эффектная и талантливая исполнительница всегда старается выглядеть со вкусом, но при этом разграничивая свой сценический и повседневный образы.

Если на сцене красотка становится настоящей дивой в ослепительно блестящих нарядах, то в будни в одежде ей важнее удобство, комфорт и актуальность.

На сей раз красотка отправилась на работу в силуэтном комбинезоне, подчеркнувшем ее пышные формы. Звезда часто выбирает черное, и этот раз не стал исключением. Пикантности образу добавило откровенное декольте, в тесном вырезе которого едва уместился внушительный бюст. Поверх комбинезона красотка накинула белый жакет, и ее турецкий загар – она не так давно вернулась из Бодрума – оттенился еще эффектнее.

«Каролиночка ты наша Дива… Дива мира», «Как же хороша и свежа!!! Время не властно над нею», «Какая вы красивая, Каролиш», «Каролиша, нам не нужно никаких конкурсов красоты, мы и так знаем кто у нас Мисс Вселенная, Потрясающая, Необыкновенная, Совершенная! Очаровываешь, околдовываешь, заставляешь наши сердца биться быстрее! Что не образ, то на самую высокую оценку!», «Какая шикарная женщина», «очаровашка», «Бесподобна», — оценили образ звезды подписчики в комментариях.

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