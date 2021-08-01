«Это так красиво и атмосферно»: Ирина Пегова на отдыхе в Бодруме запечатлелась на диком пляже

Ирина Пегова улетела в отпуск на Эгейская море, выбрав турецкий Бодрум. Звезда остановилась в пятизвездочном отеле класса люкс со своим спа-центром, панорамным бассейном и собственным песчаным пляжем с мягкими лежаками под зонтиками.

Тем не менее, актриса предпочитает уединенный отдых вдали от людей, выбирая тихие места подальше от города и комфорта респектабельной гостиницы. Одно из ее излюбленных мест – дикий каменный пляж, где только яхты составляют ей компанию. Здесь Ирина запечатлелась, присев на огромный валун, выступающий из морских глубин.

«Я за дикий пляж! Где нет людей, но это нужно найти… Кто ищет, тот всегда найдет», — написала в Instagram Пегова.

Обнародованная в личном блоге знаменитости фотография на фоне живописных пейзажей привела в восторг многих ее поклонников.

«Вау, очень красиво», «Прекрасное фото и прекрасная девушка», «Прекрасное место! И какой прекрасный вид! Красотища», «Это так красиво и очень атмосферно. Хорошего отдыха», «Вы просто русалка. Фотографии — супер, огонь, особенно, когда такая красотка на них. Спасибо за улыбку на моем лице», «Я всегда о таком месте думаю — где нет людей. На Балтике все в людях», — прокомментировали кадр фолловеры.

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