«Папу ни разу в жизни не видела»: Катя Колисниченко из «Дома-2» впервые показала отца

Экс-участница реалити-шоу хранит у себя единственное фото, на котором запечатлен ее родитель.

Бывшие участницы «Дома-2», сестры-близнецы Катя и Юлия Колисниченко, потеряли маму Валентину Николаевну в мае 2010 года, женщина умерла от рака. В сентябре этого же года девушки пришли на проект и очень ярко заявили о себе.

Как оказалось, у сестер на тот момент не было не только мамы, но и отца. Мужчина оставил беременную возлюбленную, и Валентина Николаевна одна поднимала двоих дочерей, так и не простив предательства мужчины. Катя Колисниченко как-то рассказывала, что мама была принципиальным человеком с характером, служила в милиции в звании капитана.

У сестер есть только одна фотография их отца, с которым они никогда не встречались в жизни. Ее и показала своим подписчикам Катя Колисниченко.

«Помогите мне, пожалуйста, определить, на кого из родителей я больше похожа? На папу или на маму? P. S. Папу я ни разу в жизни не видела, и это единственная фотка, которая у меня есть. Я выросла без отца. Отец на 1/2 болгарин», — подписала кадр Катя Колисниченко.

Она сделала акцент на том, что выбрала для коллажа свой снимок, сделанный до пластических операций.

Единства мнений среди подписчиков нет. Кто-то утверждает, что Катя похожа на маму, кто-то – что на папу, а кому-то кажется, что она похожа на обоих родителей.

Напомним, не так давно Катя Колисниченко рассталась с мужем Алексеем Солодовниковым и вместе с сыном Саввой переехала жить в Санкт-Петербург.

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