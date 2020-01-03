Экс-звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко перестала скрывать отца своего ребенка

Екатерина Колисниченко впервые стала мамой в июле 2019 года. Она родила здорового мальчика. Первое время девушка держала в секрете его имя, а потом призналась, что первенца назвала Саввой. Но при этом бывшая звезда «Дома-2» предпочитала хранить в тайне своего возлюбленного. После развода с Никитой Капелюшем девушка обрела свое счастье и даже вновь вышла замуж, но показала своего избранника только спустя восемь месяцев после бракосочетания.

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Все это время Екатерина либо демонстрировала разные части тела своего мужчины на фото, либо замазывала ему лицо в фоторедакторах. Ранее супруг девушки утверждал, что не хочет становиться публичным человеком. Он опасался, что медийность жены отразится не лучшим образом на его бизнес-проектах. Но накануне Колисниченко впервые показала своего возлюбленного. На снимке они позируют вместе на кухне. при этом девушка держит на руках сына, облаченного в костюм Санта Клауса.

«Теперь то понятно, на кого похож наш сын… Знакомьтесь — это тот самый мистер Х, мой любимый муж Алексей Сергеевич», — написала бывшая звезда телестройки.

Избранник Екатерины занимается бизнесом в сфере дизайна интерьеров и, судя по его страницам в соцсетях, строит большую компанию. Алексей показывает в Сети рабочие моменты, а вот семейных кадров в его аккаунте пока нет. Но 31 августа он показал фото с крестин сына. Поклонники были рады наконец-то узнать, как выглядит возлюбленный Колисниченко. Они отметили, что из влюбленных получилась гармоничная пара. «Какой папа интересный… Не ожидала, если честно, что он такой домашний», «Очень хорошо смотритесь», «Красивая семья», «Ураааааа, наконец-то, а то я уже думала ваши фото продать за больше деньги! Шучу», — прокомментировали пост подписчики.