Экс-звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко перестала скрывать отца своего ребенка

Екатерина Колисниченко впервые стала мамой в июле 2019 года. Она родила здорового мальчика. Первое время девушка держала в секрете его имя, а потом призналась, что первенца назвала Саввой. Но при этом бывшая звезда «Дома-2» предпочитала хранить в тайне своего возлюбленного. После развода с Никитой Капелюшем девушка обрела свое счастье и даже вновь вышла замуж, но показала своего избранника только спустя восемь месяцев после бракосочетания.
Все это время Екатерина либо демонстрировала разные части тела своего мужчины на фото, либо замазывала ему лицо в фоторедакторах. Ранее супруг девушки утверждал, что не хочет становиться публичным человеком. Он опасался, что медийность жены отразится не лучшим образом на его бизнес-проектах. Но накануне Колисниченко впервые показала своего возлюбленного. На снимке они позируют вместе на кухне. при этом девушка держит на руках сына, облаченного в костюм Санта Клауса.
«Теперь то понятно, на кого похож наш сын… Знакомьтесь — это тот самый мистер Х, мой любимый муж Алексей Сергеевич», — написала бывшая звезда телестройки.
Избранник Екатерины занимается бизнесом в сфере дизайна интерьеров и, судя по его страницам в соцсетях, строит большую компанию. Алексей показывает в Сети рабочие моменты, а вот семейных кадров в его аккаунте пока нет. Но 31 августа он показал фото с крестин сына. Поклонники были рады наконец-то узнать, как выглядит возлюбленный Колисниченко. Они отметили, что из влюбленных получилась гармоничная пара. «Какой папа интересный… Не ожидала, если честно, что он такой домашний», «Очень хорошо смотритесь», «Красивая семья», «Ураааааа, наконец-то, а то я уже думала ваши фото продать за больше деньги! Шучу», — прокомментировали пост подписчики.