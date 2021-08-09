Кипа белья для глажки, одеяло и подушки — все вверх дном: Орбакайте засветила беспорядок в своей спальне в Грязи

В одном из интервью шоумен Максим Галкин признался, что в их с Аллой просторном особняке есть комнаты для всех членов семьи.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появились ее памятные домашние кадры, на которых она позировала со своей старшей дочкой Кристиной Орбакайте. Примечательно, что ранее этот же видеоролик в своем личном профиле публиковала возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова. В кадре примадонна отечественного шоу-бизнеса подкрашивает длинные реснички дочери, делая ей вечерний макияж. Однако многие поклонники певицы обратили внимание на то, какой беспорядок царит в спальне Кристины в особняке.

Кровать не заправлена с ночи, подушки и одеяло — все в беспорядке, а на заднем фото за Кристиной кипа белья, которую, судя по всему, нужно отнести в глажку. К слову, ранее в одном из интервью шоумен Максим Галкин уточнил, что в их с Аллой просторном особняке есть комнаты для всех членов семьи. Поэтому, когда Кристина Орбакайте приезжает погостить к именитой маме в деревню Грязь, им выделяют отдельные спальни. К тому же, у семьи есть помощники по хозяйству. Однако они, видимо, с уборкой комнат не спешили.

«Сильнее (ярче, — Прим. ред.) не надо. Сейчас только губки подкрасишь!» — советовала дочери Примадонна, аккуратно подкрашивая длинные реснички Кристины. «Какой у меня визажист сегодня! Надо запомнит, как это делается», — с юмором отметила певица, восхитившись мастер-классом от звездной мамы.

«Что за бардак? Даже кровать не заправили!», «На заднем фоне за Кристиной куча белья для глажки! Неужели нельзя было хотя бы чуть-чуть прибраться», «Ужас! Все вверх дном», «Одеяла и подушки по постели разбросаны! Как-будто только проснулись и ничего за собой не заправили», «Можно же кровать красиво застелить», «Прикроватная тумбочка вся заставлена чем-то! Беспорядок, одним словом», «Горничную, срочно!» — шутят фолловеры.

Смотрите также: