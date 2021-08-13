«Лебединая шея и тонкие ключицы»: Орбакайте в цветастом сарафане-бюстье сходила на свидание с зятем Пугачевой

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте поделилась свежим отпускным снимком. Певица вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым сходила на свидание, насладившись мини-путешествием на яхте. В кадре старшая дочка примадонны отечественной эстрады позировала в цветастом сарафане-бюстье и платке-повязке. Многим образ поп-дивы напомнил восточную принцессу. Белокурая красавица подчеркнула лебединую шею и тонкие изящные ключицы. Рядом с возлюбленным Кристина Орбакайте светилась от счастья. Не зря их пара считается одной из самых крепких и гармоничных.

«Спасибо, гостеприимная, красивая, вкусная, веселая Греция и неповторимый Миконос!! Зарядилась энергией моря и солнца, чтобы вновь отправиться на гастроли и готовить новые проекты!» — отметила певица. «Лебединая шея и тонкие ключицы», «Невероятно красивая», «Внешне так напоминает Аллу», «С мамой просто одно лицо! С возрастом сходства все больше», «Идеальная пара», «Кристи, вы как лучистое солнышко», «Сама похожа на гречанку», «Загар идеальный! Бронзовый, как мулатка», «Какие вы красивые! И сарафан у Кристи такой яркий», «Отдохнули с шиком», — пишут фолловеры.

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